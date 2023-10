"Odbierałam telefony o 2 w nocy. Nie chcę tak pracować" – mówi ilustratorka Magdalena Pankiewicz

W wenę to ja kompletnie nie wierzę (śmiech). Do swojego trybu pracy podchodzę bardzo higienicznie. Mam szczeniaczka, który robi mi pobudkę o 5 rano. Do godz. 7–8 realizuję różne domowe zajęcia, a później siadam do komputera, sprawdzam maile. Między 10 a 17–18 zajmuję się wyłącznie rysowaniem. Jestem osobą, która gdy już usiądzie do pracy, to siedzi bite 7–8 godzin nad projektem. Wieczorami staram się nie odbierać telefonów, nie odpisywać na maile, nie pracuję też w weekendy, chyba że wisi nade mną deadline.