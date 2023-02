"Odcięłam się od rodziny. Wreszcie czuję, że żyję". Czy trzeba trzymać kontakt z rodziną za wszelką cenę?

Zwiększanie dystansu

Psycholog Marta Kędzierska wyjaśnia, że w zdrowej relacji między dorosłymi dziećmi a ich rodzicami może znaleźć się miejsce na wzajemną pomoc, ale trzeba pamiętać, że nie jest już ona bezwzględnym obowiązkiem. – Jeśli czujemy, że jesteśmy zobowiązani do pozostawania w nieustannym kontakcie, bycia gotowym do pomocy bez względu na własne samopoczucie i okoliczności życiowe, odczuwamy poczucie winy wobec bliskich, czujemy się niewystarczająco dobrzy lub przeciwnie, rodzina utrzymuje nas w przekonaniu, że bez jej udziału nie poradzilibyśmy sobie z własnym życiem, to są to jasne sygnały, że w relacjach z bliskimi należy znacząco zwiększyć dystans. Warto to zrobić po to, by z większej perspektywy przyjrzeć się temu, co dzieje się w rodzinie, do wchodzenia w jakie role zapraszają nas bliscy swoim zachowaniem i móc podjąć decyzję, czy chcemy w nich trwać – podpowiada ekspertka.