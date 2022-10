Wszechmocne. Agnieszka Stefaniuk rozwija się zawodowo i ma siódemkę dzieci: Macierzyństwo nazywam windą podnoszenia kompetencji osobistych

Coraz łatwiej, a pomagają w tym chociażby media. W ostatnich latach rodziny 2+3 plus zaczynamy oglądać w serialach, reklamach, mediach społecznościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że stereotypy wciąż mają się dobrze, nie tylko w Polsce. Wśród nich np. przekonanie, że kobiety, które mają dużo dzieci, nie bardzo wiedzą, co robią, są w jakiś sposób wykorzystywane, bezwolne. Na to nakłada się mit, że wielodzietność jest tożsama z biedą, a – co gorsze – patologią: przemocą, używkami.