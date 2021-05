Kaczorowska mówi o poważnym kryzysie. Załamała się przez kontuzję

"Byłam w bardzo spadkowym momencie, gdy doznałam kontuzji stopy. Przestałam tańczyć sportowo, to źle wyglądało. Myślałam, że do tańca w ogóle nie wrócę, a to było całe moje życie. Usiadłam na kanapie w gipsie, zaczęłam się obżerać, bo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, nie wiedziałam, co mam zrobić z moimi emocjami w tym momencie, co dalej. Moje życie tak naprawdę stanęło w miejscu i nie widziałam przyszłości w żadnych barwach" - wyznała Kaczorowska w rozmowie z portalem "Dzień dobry TVN".