Odetkaj odpływ w kilka sekund. Sprawdź ten niezawodny sposób

Domowe sposoby na zatkany zlew

W przypadku problemu zatkanego zlewu bardzo ważna jest profilaktyka. Najlepiej zawczasu zadbać o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Jak to zrobić? Przede wszystkim nie wyrzucać resztek do zlewu, ani nie wlewać do odpływu tłuszczu. Nie zawsze jednak uda się zapobiec katastrofie i trzeba sobie wówczas jakoś z zapchanym odpływem poradzić. W takim przypadku na pewno sprawdzą się środki chemiczne, ale warto skorzystać z tego, co w domu już się ma. Do zlewu wlej pół szklanki octu i wsyp pół szklanki sody oczyszczone. Zatkaj odpływ i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie obficie spłucz. Świetnie sprawdzi się także woda i sól. Wsyp do zlewu łyżkę soli i zalej gorącą wodą. Taka mieszanka powinna udrożnić odpływ.