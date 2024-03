Odmówiła święcenia koszyczka. Teściowa rozpętała awanturę

- Zaczyna się pierwszego dnia świąt, kiedy odwiedzam część rodziny, która kłóci się o politykę. 90 proc. jest za obecną partią rządzącą, pozostałe 10 proc. za opozycją, czyli PiS. Wśród tych 10 proc. jest mój kuzyn, który pobiera 800 plus i zawsze wychwala pod niebiosa to, co PiS zrobił dla kraju. Podkreśla, jakiego to my nie mamy dobrobytu, chociaż sam pracuje w zagranicznej firmie i otrzymuje pensję w euro, więc kompletnie nie ma pojęcia o tym, jak żyje przeciętny Polak, zarabiający najniższą krajową - tłumaczy.