Odmówiono jej przejazdu autobusem. "To strefa dla prawdziwych niepełnosprawnych"

To był dzień jak co dzień. Brytyjka wybierała się na zajęcia uniwersyteckie na swoim Alinkerze. Chcąc przedostać się do szkoły, musiała jednak skorzystać z komunikacji miejskiej. Niestety, nie było jej to dane. Wchodząc do autobusu i pragnąc zatrzymać się przy miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych, usłyszała od kierowcy, że ma opuścić pojazd, ponieważ wybrana przez nią strefa przeznaczona jest dla "prawdziwych niepełnosprawnych".