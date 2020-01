Odmówiono udzielenia komunii Szymonowi Hołowni. Ks. Daniel Wojda tłumaczy powód

– Nie. Sumienie mi nie pozwala – usłyszał Szymon Hołownia od księdza, który miał udzielić mu komunii świętej. Ksiądz Daniel Wojda tłumaczy, że ów kapłan opacznie zrozumiał nauki kościoła.

Szymon Hołownia często pojawia się w kościele karmelitów bosych na warszawskim Solcu. Tym razem wydarzyło się jednak coś, czego się nie spodziewał. "Gdy w kolejce innych wiernych podchodzę do komunii, celebrans odwraca się do mnie bokiem i udziela komunii innym" – napisał na Facebooku.

– Ksiądz nie powinien nie udzielić komunii osobie, która o to prosi. Ten ksiądz powiedział taką ciekawą rzecz, że nie pozwala mu na to jego sumienie – mówi ks. Daniel Wojda w rozmowie z WP Kobieta.

– Księdzu pomyliły się takie dwie rzeczy, bo to Szymon Hołownia powinien postępować według własnego sumienia i on to zrobił. A ksiądz powinien mu w tym wypadku udzielić komunii, bo jest sługą sakramentu – tłumaczy.

– Były takie sytuacje, gdzie włoscy biskupi mówili, że osoby, które głosowały za liberalizacją ustawy aborcyjnej, nie powinny do komunii świętej przystępować. Ja bym potraktował to w kategoriach katechezy, czyli kształtowania własnego sumienia. Temu księdzu się dwie rzeczy pomieszały, bo to nie było miejsce na kształtowanie sumienia. Gdy ktoś go prosi o komunię, to zawsze powinien jej udzielić – podsumowuje.