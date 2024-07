Zdjęcie wywołało obrzydzenie. Tak komentuje krytykę

Jednak nie wszystkie posty udostępnione przez Żebrowską przypadły do gustu internautom. Gdy w 2023 roku influencerka opublikowała zdjęcia, na którym siedzi ze spuszczonymi spodniami na toalecie, a na rękach trzyma dziecko, w sieci zawrzało. W komentarzach zaznaczono, że "przekroczona została granica dobrego smaku".

Aleksandra Żebrowska w najnowszym numerze magazynu "Zwierciadło" wróciła do tematu kontrowersyjnego zdjęcia, które opublikowała na początku 2023 roku. Żona aktora przyznała, że nie sądziła, że fotografia z toalety wywoła aż tak duży szok wśród internautów. Jedyne co chciała uzyskać Żebrowska to dodać otuchy młodym matkom, pokazując im, że również mierzy się z wieloma problemami i zadeklarować, że "ona też tak ma".