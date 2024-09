Odrobina luksusu… każdego dnia

Codzienne obowiązki i zadania sprawiają, że czasem trudno zadbać o siebie i swoje potrzeby. Nie zawsze jest czas na wizytę u kosmetyczki czy dłuższy wyjazd pod szyldem all inclusive. Na szczęście odrobinę luksusu można zafundować sobie każdego dnia – w końcu to drobiazgi potrafią naprawdę zrobić różnicę. Każda z nas zasługuje na nieco rozpieszczenia!

Luksus można rozumieć na wiele sposobów. Niektórzy stawiają na ostentacyjne oznaki bogactwa i prestiżu, nam jednak bliżej do interpretowania go w duchu old money. Wierzymy, że klasyka, ponadczasowe wzornictwo i wysoka jakość bronią się same i świadczą o dobrym guście. Warto jednocześnie pamiętać, że luksus to nie tylko dobra materialne. Ważne okazuje się również to, w jaki sposób traktujesz siebie i swoje potrzeby.

© materiały partnera

Diamentowa biżuteria nie tylko na wyjątkowe okazje

Jeśli mielibyśmy wymienić jeden przedmiot, który najmocniej kojarzy się z luksusem, to bez wątpienia byłaby to diamentowa biżuteria. Od stuleci jest postrzegana jako symbol statusu, fascynuje sposobem, w jaki odbija światło i rozbudza wyobraźnię. Diament to w końcu najtwardsza naturalnie występująca materia na naszej planecie, a do tego niezwykle rzadka! Symbolizuje potęgę, trwałość i czystość. Każdy diament jest prawdziwie unikalny i niemal wieczny. Do tego – wygląda po prostu przepięknie.

Biżuteria z diamentami doda blasku każdej stylizacji – zarówno na uroczystą okazję, jak i na co dzień. Wybór wzorów i motywów jest ogromny. Warto zwrócić uwagę na linię High Jewellery od marki Apart, w której znalazły się wyselekcjonowane, najbardziej luksusowe wzory ze złota z diamentami. To ekskluzywna biżuteria, która zachwyca kunsztownymi formami i wykorzystaniem surowców najwyższej jakości. Kolczyki, bransoletki, broszki czy naszyjniki z linii High Jewellery będą idealnym podkreśleniem rangi ważnej uroczystości.

Biżuterię premium z powodzeniem można jednak nosić również na co dzień, dyskretnie przemycając odrobinę luksusu do każdego stroju – nawet tego bardziej casualowego. Pierścionek z pojedynczym diamentem, złota, subtelna bransoletka wysadzana mieniącymi się kamieniami czy delikatne kolczyki, których minimalistyczna forma zostanie nieco przełamana cennym minerałem, sprawią, że każdego dnia będziesz czuła się, jakbyś stąpała po czerwonym dywanie.

© materiały partnera

Luksusowa garderoba: jakość, nie ilość

Sposobem na przemycenie luksusu do życia codziennego będzie również wybór odpowiedniej garderoby. Sztuką nie jest jednak podążanie za modą i wymienianie zawartości szafy za każdym razem, gdy nadchodzi nowy sezon lub zmieniają się trendy. Fast fashion nigdy nie zostanie uznana za przejaw dobrego gustu czy oznakę prestiżu. Minimalizm zwykle oddziałuje silniej niż nadmiar – lepiej bowiem inwestować w jakość, a nie ilość. To ona mocniej przemawia do wyobraźni i poczucia pewności siebie. Co to oznacza w praktyce? Kluczem okazuje się… wybór materiałów. Czy dotyk jedwabnej bluzki lub miękkiego swetra z dobrej jakości kaszmiru nie sprawia prawdziwej przyjemności? Czy świadomość sięgania po naprawdę trwałe, wyselekcjonowane materiały, którym towarzyszy ponadczasowe wzornictwo, nie świadczy o wyrafinowaniu i dobrym guście? Co ważne, materiały takie jak len, kaszmir, jedwab korzystnie oddziałują nie tylko na twój wygląd, lecz także… na zdrowie. Są przyjemniejsze i bezpieczniejsze dla skóry niż tanie, sztuczne tworzywa niewiadomego pochodzenia. Udowodniono bowiem, że substancje zawarte w materiałach są wchłaniane przez skórę do organizmu i mogą powodować podrażnienia i odparzenia, a także wywoływać dyskomfort podczas ich noszenia. Zdecydowanie lepiej stawiać na ubrania, które poprawiają, a nie pogarszają twoje samopoczucie!

Jak pachnie luksus?

Luksusem na co dzień można otaczać się również, sięgając po wyrafinowane zapachy, które stanowią hołd dla dobrego gustu. Mogą to być zarówno perfumy marek premium, które zachwycają od dekad, a przez to mają już miano kultowych i klasycznych, jak i kosmetyki niszowe, skomponowane na zasadzie nietuzinkowych zestawień aromatów. Ważne jednak, by wyróżniały się jakością i trwałością – dobre perfumy rozkwitają na skórze, dopełniają zapach ciała i utrzymują się przez wiele godzin, subtelnie przypominając o swojej obecności, gdy się poruszasz. Nie są duszące i nie trzeba wylewać ich na siebie litrami. Wystarczy delikatnie skropić nadgarstki czy obojczyki, by pokazały swoją siłę. Co więcej – zapachy mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień i budzenia skojarzeń. Wybór odpowiednich perfum może więc okazać się świetnym sposobem na dodanie pewności siebie, ukojenie skołatanych nerwów czy wspieranie w sobie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Warto mieć w zanadrzu kilka flakoników – by dopasowywać je do swojego nastroju i potrzeb.

Płatna współpraca z marką Apart.pl