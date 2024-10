Odważ się na "vampy nails". Najmodniejszy trend na jesień 2024

Jesień to przełomowy czas, w którym wiele z nas stara się wnieść do swojej codzienności odrobinę szaleństwa. Miłośniczki mody podążają za trendami, skupiając swoją uwagę na jesiennych outfitach, ale także na doskonałym manicure, wpisującym się w panującą aurę.

Jeśli mowa o najmodniejszych stylizacjach na tę porę roku, to nie można nie wspomnieć o "vampy nails" , które z pewnością skradną serce niejednej fashionistki. Wykorzystanie głębokich kolorów w manicure staje się w ostatnich miesiącach prawdziwym hitem.

Stylizacja paznokci "vampy nails" zyskała ogromną popularność wśród gwiazd . To odważny wybór, który robi wrażenie i dodaje charakteru każdej modowej stylizacji. Megan Fox to jedna z tych celebrytek, która chętnie sięga po ten trend.

Jedną z najnowszych i najbardziej modnych opcji są "vampy aura nails" , które robią furorę na TikToku i Instagramie. Te piękne i eleganckie paznokcie łatwo wykonać samodzielnie w domu, a co najlepsze - zajmuje to tylko kilkanaście minut. Jak je zrobić?

Jeśli lubisz bardzo długie paznokcie postaw na "Vampy long nails". To połączenie czerwieni z czernią na długich, ostrych paznokciach. Taki manicure idealnie wpisuje się w klimat Halloween, szczególnie, jeśli planujesz przebrać się za diablicę lub wampirzycę. Odważne dziewczyny wybiorą tę stylizację nawet na co dzień. Dzięki takim paznokciom dodasz swojemu outfitowi "pazura". I to dosłownie.