Wróciła do Mariupola. Mówi, o co spytał ją urzędnik

Dla tych, którzy znaleźli się na terenach okupowanych przez Rosję, każda podróż na terytorium Ukrainy staje się wieloetapową przeprawą. Jedynym funkcjonującym przejściem granicznym między Ukrainą a Białorusią pozostaje wąski korytarz, przez który tysiące ludzi próbują wrócić do swoich rodzin.

23-letnia Alina wróciła do rodzinnego Mariupola po trzech latach. Miasto, które niegdyś tętniło życiem, dziś jest zupełnie inne. "Mariupol, który znałam, już nie istnieje" - mówi Alina na łamach Deutsche Welle. Moskwa zaanektowała te terytoria w 2022 r.

Zapytana o to, jak wiedzie się jej rodzicom, odpowiada zwięźle: "Przeżyli". Zmuszeni do życia w nowych warunkach, ledwo wiążą koniec z końcem. Matka pracuje w salonie fryzjerskim, a ojciec jako robotnik budowlany.

Ljubow przyznaje, że posiada rosyjski paszport, ale z konieczności. Emerytura w wysokości 16 tys. rubli (około 160 euro) jest jej jedynym źródłem dochodu. To jednak nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Koszt węgla na zimę wynosi 40 tys. rubli, co zmusiło ją do trzymiesięcznego głodowania i oszczędzania. - Nie mam tam już nikogo – przyznaje.