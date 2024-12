Dawno niewidziana Kabajewa pokazała się publicznie. Wszystko nagrały kamery

Alina Kabajewa zaczęła trenować gimnastykę w bardzo młodym wieku – miała zaledwie 4 lata. Jej rodzice również byli sportowcami i to oni mieli zarazić ją pasją do sportu. Dawno niewidziana sportsmenka zaskoczyła swoją obecnością na turnieju Sky Grace Cup w Doha.

Zawody w Doha przyciągnęły rzeszę widzów i sportowców. Kabajewa zwróciła się do nich w szczególny sposób: – Drodzy przyjaciele! Jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy zorganizować to wydarzenie już po raz czwarty, a w tym roku zgromadziły one ponad 100 gimnastyczek z 25 krajów. (...) Chciałabym podziękować wszystkim gimnastyczkom, trenerom i choreografom. (...) Nasz turniej pokazał, że możemy i będziemy poszerzać nasze granice, jednoczyć sportowców z różnych krajów i robić wszystko, aby rozwijać nasz najpiękniejszy sport – gimnastykę artystyczną (…) – mówiła.