W ostatniej chwili wycofała się z Sopotu. "Tej żaby nie przełknę"

Ewa Bem, Alicja Majewska, Wojciech Gąssowski i Halina Frąckowiak to tylko nieliczni artyści, którzy wystąpili w czwartek w sopockiej Operze Leśnej. Fani szybko zauważyli, że wśród gwiazd zabrakło zapowiadanej wcześniej Grażyny Łobaszewskiej. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła fanom powody odwołania swojego występu na festiwalu.

Wielu fanów Grażyny Łobaszewskiej zastanawiało się, czemu finalnie nie pojawiła się na Top of the Top Sopot Festival. W końcu od początku zapowiadano jej występ. Teraz głos w tej sprawie postanowiła zabrać sama zainteresowana.

Grażyna Łobaszewska podjęła więc trudną decyzję o odwołaniu swojego występu. Jak sama zdradziła w dalszej części oświadczenia, tego dnia o godz. 14:30 była już w drodze do domu. Przy okazji przeprosiła też za zaistniałą sytuację fanów, którzy czekali na to, by zobaczyć ją na sopockiej scenie.