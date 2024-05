Odwracasz przed praniem ubrania na lewą stronę? Miej tego świadomość

Pranie jest czynnością, którą wykonujemy regularnie i dość często. Większość raczej nie ma problemu z tym, aby pogrupować ubrania na odpowiednie kolory. Jednak myślimy o przewracaniu ulubionej spódnicy czy bluzki na drugą stronę, w naszej głowie pojawia się znak zapytania. Jeżeli wykonywanie tej czynności należy do twoich nawyków, lepiej zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Przewracanie ubrań na lewą stronę przed pracą wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Z jakich względów? Przede wszystkim w ten sposób możemy nie doprać zabrudzeń, znajdujących się na zewnętrznej stronie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są to najprostsze plamy w usuwaniu. To jednak nie koniec ostrzeżeń, z których warto zdawać sobie sprawę.

Istnieje druga strona medalu. Jest kilka przypadków, gdzie pranie na lewej stronie jest konieczne. Mówimy tutaj o ubraniach posiadających nadruki, elementy odblaskowe, cekiny, naklejki termoprzylepne. Warto też takie ubrania włożyć w specjalną siatkę do prania lub zwykłą poszewkę na poduszkę - tak unikniemy dodatkowych uszkodzeń. Przed wrzuceniem do pralki, przerzucamy też na drugą stronę ubrania lniane.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto zerknąć na metkę ubrania lub poszukać tych informacji na stronie producenta. W tych miejscach powinny zostać uwzględnione szczególne instrukcje do prania.

