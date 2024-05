Wlej do pralki. Ręczniki będą miękkie i pachnąc

Pamiętaj, że regularne pranie ręczników jest bardzo ważne. To miejsce, które ma stały kontakt z wilgocią, a także z naszą skórą, co czyni je idealnym siedliskiem dla bakterii. Jak zatem prać ręczniki, aby były nie tylko czyste, ale i miękkie?

Wsyp do wody i zamocz skarpetki. Będą śnieżnobiałe

Wsyp do wody i zamocz skarpetki. Będą śnieżnobiałe

Przede wszystkim, ręczniki zawsze pierzemy osobno. Temperatura prania zależy od zaleceń producenta, ale zazwyczaj wynosi 60 stopni, a niektórzy zalecają nawet 90 stopni . Ważne jest, aby unikać płynów do płukania. Użycie tego produktu powoduje, że ręczniki tracą swoją miękkość i stają się nieprzyjemne w dotyku. Dzieje się tak, ponieważ płyn do płukania tworzy warstwę wokół włókien, która utrudnia im wchłanianie wody.

W przypadku ręczników lepiej odłóż na bok popularny ocet oraz sodę. Powojenne gospodynie zdecydowanie częście j korzystały z gliceryny. Wystarczy dodać 3 łyżki tego produktu bezpośrednio do pralki podczas każdego prania ręczników. Efekt? Pachnący i miękki w dotyku materiał. W przypadku trudniejszych zabrudzeń warto moczyć ręczniki przez noc w roztworze 3 litrów wody i 30 ml gliceryny. Po takim zabiegu materiał będzie jak nowy.

Podczas korzystania z ręcznika, jego materiał pochłania martwy naskórek, który gromadzi się w tkaninie i stanowi idealne środowisko dla rozwoju bakterii i pleśni. Aby temu zapobiec, specjaliści zalecają pranie ręczników co tydzień lub po kilku użyciach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!