Zostawiasz po praniu? Robisz błąd, lepiej przestań

Sarah Hunstead to pielęgniarka pediatryczna, która na co dzień pracuje w Australii. Oprócz swojego zawodu kobieta zajmuje się prowadzeniem strony dotyczącej bezpieczeństwa dzieci. Ostatnio za pośrednictwem instagramowego wpisu zdradziła, dlaczego w niektórych sytuacjach, lepiej nie stosować się do powszechnych porad.

Kiedy zostawiać zamknięte drzwiczki od pralki?

Hunstead wyznała, że owszem, otwarte drzwiczki od pralki zapobiegają gromadzeniu się wilgoci i pleśni, jednak w jednym konkretnym przypadku lepiej zostawiać je zamknięte. Chociaż wietrzenie pralki po praniu jest przydatne, nie zawsze jest bezpieczne.

Pielęgniarka odradza osobom, które są rodzicami małych dzieci, pozostawianie otwartych pralek, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla maluchów. Ciekawskie pociechy mogą wejść do środka, co w przeszłości doprowadziło do tragicznych wypadków. Dlatego, jeśli masz małe dzieci, lepiej zawsze zamykaj pralkę po jej użyciu, nawet jeśli oznacza to w przyszłości konieczność walki z pleśnią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak czyścić pralkę?

Jeśli boisz się, że w pralce nagromadzi się pleśń, warto regularnie ją czyścić. W ten sposób na długo zapomnisz o zatęchłej woni i brzydkim widoku czarnych śladów nagromadzonych z powodu wilgoci. Przed rozpoczęciem czynności załóż ochronne rękawiczki, które zabezpieczą twoje dłonie przed kontaktem z pleśnią i roztworem czyszczącym. Następnie wymieszaj ocet z gorącą wodą w proporcjach 1:1.

Zanurz stary ręcznik lub szmatkę w przygotowanym roztworze. Używając wilgotnego materiału, dokładnie wyszoruj wszystkie widoczne miejsca zaatakowane przez pleśń. Zwróć szczególną uwagę na dozownik detergentu, uszczelki wokół drzwiczek (w pralkach ładowanych od przodu) oraz inne trudno dostępne miejsca. Teraz wlej filiżankę octu do przegródki na detergent i ustaw pralkę na najcieplejszy program prania.

Po zakończeniu cyklu dokładnie wytrzyj wszystkie elementy pralki m.in. bęben, dozowniki, uszczelki i inne dostępne powierzchnie. Upewnij się, że pozbędziesz się całej wilgoci. Jeśli możesz, pozostaw drzwiczki pralki otwarte na kilka godzin (tylko ten jeden raz po czyszczeniu), aby umożliwić dokładne wyschnięcie wnętrza i zapobiec ponownemu rozwojowi pleśni.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.