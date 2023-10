Odżywka z efektem "plumpingu". Idealna na sezon na czapki

Producent tej odzywki mówi wprost – daje efekt plumpingu. To określenie częściej jest używane w kosmetyce – "plumping effect" oznacza efekt "wypełnionej" skóry, perfekcyjnie nawilżonej, przez co uelastycznionej i napiętej, zdrowo wyglądającej. W pielęgnacji włosów plumping oznacza mniej więcej to samo – idealny, pełen objętości wygląd. Kluczem do osiągnięcia tego zjawiska zarówno w przypadku pielęgnacji skóry, jak i włosów jest odpowiednie nawilżenie. To fundament, na którym opiera się zdrowy wygląd skóry i włosów.