Ofiara kard. McCarricka domaga się usunięcia Jana Pawła II z listy świętych

Watykański raport o wyczynach byłego arcybiskupa Waszyngtonu ujrzał światło dzienne. Kościół katolicki zatrząsł się po nim w posadach. Teraz wywiadu udzielili mężczyźni wykorzystywani przez McCarricka. Jeden liczy na to, że Jan Paweł II, który stał za jego karierą, przestanie być świętym.

" To było bardzo wzruszające. Bardzo emocjonalne, ponieważ było tak wiele okazji, aby go powstrzymać. Tyle okazji. I może moje życie byłoby inne, może nie byłbym ofiarą, gdyby ktoś coś z tym zrobił" – mówi w rozmowie z Associated Press John Bellocchio, który pozwał zarówno McCarricka, jak i Stolicę Apostolską, twierdząc, że prałat molestował go w latach 90.

Obejmujące 449 stron wewnętrzne dochodzenie wykazało, że biskupi, kardynałowie i papieże bagatelizowali lub odrzucili liczne doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony 90-letniego obecnie kardynała. Raport zawiera porażające świadectwa o niewłaściwym zachowaniu duchownego. Jedno złożyła kobieta nazwaną "Matką nr 1", która powiedziała watykańskim śledczym, że kiedy McCarrick był biskupem w Metuchen [stan New Jersey], widziała go "masującego wewnętrzne uda jej dwóch synów". Miał robić to w ich domu.

Raport Watykanu – Jan Paweł II

"To miażdżące" – ocenia publikację Geoffrey Downs, który również oskarżył McCarricka o wykorzystywanie go, gdy służył jako ministrant. "Jest takie dla tych z nas, którzy przez to przeszli, ponieważ zdajesz sobie sprawę, jak mały i przypadkowy jesteś dla tych stworzeń, dla tych drapieżników. Jesteś prawie jak mała nakrętka albo śruba w tej gigantycznej maszynie drapieżnego zachowania" – stwierdza.

Zarówno Bellocchio, jak i Downs zasugerowali powołanie świeckich komisji rewizyjnych, aby "dać parafianom szansę na czynny udział w rozliczaniu księży". Ten pierwszy dodaje jeszcze, że Franciszek powinien rozważyć usunięcie papieża Jana Pawła II z listy świętych. Zgodnie z raportem, to właśnie on mianował McCarricka arcybiskupem Waszyngtonu w 2000 roku, mimo że zlecone przez niego dochodzenie wykazało, że kardynał molestował kleryków.

SNAP, sieć reprezentująca osoby, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego przez duchownych, stwierdziła, że ​​należy podjąć o wiele więcej kroków zapobiegawczych i że kryzys w Kościele trwa – a tymczasem brakuje pełnej przejrzystości ze strony jego władz i wzięcia przez nie odpowiedzialności za krzywdę tysięcy ludzi.

Marsz Niepodległości. Robert Winnicki do młodych: Zbuntujcie się przeciwko influencerom