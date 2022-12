Oficjalne otwarcie pierwszego monobrandowego showroomu B&B Italia w Polsce

"To zaszczyt reprezentować w Polsce markę o takiej historii, współpracującą z najwybitniejszymi projektantami świata. Otwarcie miejsca dedykowanego ofercie B&B Italia to nasz największy zawodowy sukces od rozpoczęcia działalności przez mesmetric 13 lat temu. Chciałybyśmy podkreślić: powstanie showroomu pod adresem Mokotowska 49 jest wielką zasługą naszych klientów i współpracujących z nami architektów. Starałyśmy się tu stworzyć jak najlepsze warunki do ich dalszych spotkań, testowania mebli, dobierania spersonalizowanych rozwiązań. Wierzymy, że się sprawdzą i będą wyznaczać na polskim rynku najwyższe standardy, jeśli chodzi o udogodnienia dla projektantów wnętrz", podkreślają Wioletta Lenczowska i Helena Raczyńska – Pachut, właścicielki nowego showroomu.