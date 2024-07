Ogórki krokodylki to hit każdej imprezy. Kluczem do sukcesu jest zalewa

Każdy zna smak kiszonych ogórków, jednak o ogórkach krokodylkach, czyli tych w zalewie octowej, nie każdy słyszał. Aby w pełni docenić wyrazisty aromat ogórków krokodylków, należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Te wyjątkowe przetwory potrzebują czasu, by osiągnąć swój pełny potencjał smakowy.

Krokodylki to specyficzny rodzaj marynowanych warzyw, przygotowywanych z małych ogórków przekrojonych na pół. Ich wyjątkowość polega na sposobie konserwacji - wykorzystuje się do tego mieszankę octu i oleju, wzbogaconą o przyprawy takie jak chili i czosnek. Często dodaje się do nich również chili.