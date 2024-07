Groźna moda na kiszenie ogórków. Ekspertka załamuje ręce

Ogórki kiszone to nie tylko smaczna przekąska, ale również prawdziwa bomba witaminowa. Dzięki procesowi fermentacji są bogate w probiotyki, czyli dobroczynne bakterie, które wspierają zdrowie naszych jelit i układu odpornościowego. Dodatkowo ogórki kiszone zawierają witaminy z grupy B, witaminę C oraz K, a także minerały takie jak potas, magnez i wapń.

Spożywanie ogórków kiszonych może pomóc w utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej jelit, poprawić trawienie, a nawet obniżyć poziom cholesterolu. To idealna przekąska dla osób dbających o zdrowie i sylwetkę, ponieważ ogórki kiszone są niskokaloryczne i bogate w błonnik, który daje uczucie sytości. Ostatnio pewna influencerka ostrzegła przed modną metodą przygotowania kiszonek. Może mieć opłakane skutki dla naszego zdrowia.

Według Sylwii Panek, podczas kiszenia ogórków najlepiej sięgnąć po sprawdzone przez nasze babcie, szklane pojemniki z niezardzewiałymi, metalowymi pokrywkami. Ogórki kiszone można przygotować także w kamionkowych garnkach oraz ceramicznych pojemnikach. Unikajmy plastikowych wieczek, które nie nadają się do wyparzenia, co może prowadzić do zepsucia się kiszonek.