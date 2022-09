Okres jesienny to wyzwanie dla włosów. Przetestowałyśmy kosmetyki, które mogą je uratować

Włosy farbowane

– Szampon Phlov do włosów farbowanych według opisu producenta składa się z 95% składników naturalnych. Szampon pieni się, co akurat lubię, ponieważ łatwiej rozprowadza się go na skórze głowy. Efekt, jakiego mamy doświadczyć po jego użyciu, to wygładzenie, nawilżenie i wzmocnienie. Rzeczywiście włosy są nawilżone i bardziej elastyczne. Nie zauważyłam jednak u siebie efektu wygładzenia, ale może to wynikać z tego, że z natury mam raczej gładką strukturę włosa. Po użyciu szamponu włosy dobrze się rozczesują, nawet bez użycia odżywki. Delikatny zapach to duży plus, ponieważ nie lubię zbyt intensywnych zapachów w kosmetykach pielęgnacyjnych – przyznała Patrycja Ceglińska-Włodarczyk.