Ola Kowalska w szpitalu. Edyta Górniak podpowiada córce Kasi Kowalskiej, jak wygrać z chorobą

O stanie zdrowia swojej córki poinformowała na Instagramie Kasia Kowalska. 27 marca opublikowała poruszające wideo. "Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne" – mówiła artystka.

Edyta Górniak o znaczeniu psychiki w walce z chorobą

Pod ostatnim postem Oli Kowalskiej na Instagramie pojawiają się cały czas pokrzepiające komentarze. Kilka zdań od siebie napisała również Edyta Górniak. Artystka zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę w walce z chorobą odgrywa psychika. Piosenkarka zaapelowała do Oli Kowalskiej, by ta się nie poddawała. Skomentowała też fotografię umieszczoną przez dziewczynę. To zdjęcie złotej bransolety wysadzanej szlachetnymi kamieniami. Biżuteria kształtem przypomina koronę.