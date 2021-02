Ola Kwaśniewska skończyła 40 lat. Ojciec skomentował

Kwaśniewska nigdy nie chciała być celebrytką. Mimo że w młodości pojawiała się na salonach, a nawet wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", to dziś bardzo chroni swoją prywatność. Córka byłej pary prezydenckiej prowadzi spokojne życie z dala od błysku fleszy.

Ola Kwaśniewska – 40. urodziny

Z okazji swoich 40. urodzin Ola… dodała na profil na Instagramie archiwalne zdjęcie z żółwiem – "tylko dlatego, że ma pewność, że jest starszy". Więcej o wieku córki powiedział kochający ojciec. – Faktycznie jest jak w tej piosence. Te 40 lat z ukochaną córką minęły jak jeden dzień. No i dziecko cały czas pozostaje w głowie tym dzieckiem, dlatego ja wieku Oli nie przyjmuję do końca do wiadomości – powiedział rozmowie z "Super Expressem" Aleksander Kwaśniewski.