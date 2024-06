Ola Kwaśniewska wskoczyła w skórzane spodnie. Nie za gorąco?

Aleksandra Kwaśniewska jest raczej fanką stonowanych stylizacji, które mają zapewniać wygodę , a nie przykuwać spojrzenia. Uwielbia jeansy, swetry i najzwyklejsze topy, a eleganckie okazje ogrywa szykownymi sukienkami lub garniturami. To wszystko można wywnioskować z jej instagramowego profilu, który obserwuje ponad 380 ty.s osób.

Aleksandra Kwaśniewska opublikowała w sieci zdjęcie zza kulis nagrania podcastu "Jestem kobietą". Tym razem przeprowadziła wywiad z drag performerką Twoją Starą. I choć miała konkurencję, to mimo wszystko przykuwała wzrok w kolorowym i wzorzystym "logsleeve’ie", czarnych, skórzanych spodniach z luźnymi nogawkami oraz butach na grubych podeszwach.

