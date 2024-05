Pokazała nagranie z Rzymu. Strój Oli Kwaśniewskiej nie ma sobie równych

Aleksandra Kwaśniewska opublikowała właśnie na Instagramie rolkę z wypadu do Rzymu. Córka byłego prezydenta RP wybrała się do stolicy Włoch wraz z mężem Kubą Badachem . Nie zabrakło zapierającej dech w piersiach architektury, najlepszego na świecie makaronu, kawy oraz słodkich przekąsek.

Kwaśniewska i Badach mieli też okazję zobaczyć na własne oczy zwycięstwo Igi Świątek nad Białorusinką Aryną Sabalenką w finale imprezy w WTA 1000 w Rzymie. To emocje nie do podrobienia.

My jednak zwróciliśmy uwagę na to, jak Kwaśniewska ubrała się na turniej tenisowy . Nie postawiła ani na sukienkę, ani na trend "tennis core". Wybrała jednak uniwersalny zestaw , w którym można przechodzić całe lato.

Aleksandra Kwaśniewska na wyjazd do Rzymu zabrała ze sobą niebieski komplet, który składał się z luźnej koszuli oraz spodni z szerokimi nogawkami . W taki zestaw warto zainwestować, zwracając przy tym uwagę na skład – najlepszy będzie oczywiście stuprocentowy len, który daje odetchnąć w gorące dni.

Ponadto córka byłego prezydenta miała na sobie białą bokserkę . Jeśli chodzi o dodatki do stylizacji, trzeba wymienić mały plecaczek, miękki kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne, a to wszystko w czerni. Nie ma wątpliwości, że w tej letniej odsłonie Kwaśniewska wyglądała naprawdę świetnie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!