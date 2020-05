Olejek pomarańczowy. Jak go stosować dla najlepszych efektów? Poznaj niezwykłe działanie olejku

Olejek pomarańczowy ma wszechstronne zastosowanie, ponieważ nie tylko skutecznie usuwa cellulit, ale równie fantastycznie sprawdza się przy regulowaniu sebum oraz spowalnianiu starzenia się skóry. Oczywiście to niejedyne zastosowania tego niezwykle aromatycznego olejku. Jego właściwości są wykorzystywane w wielu dziedzinach. Jak działa olejek pomarańczowy?

Najczęściej olejek pomarańczowy wykorzystywany jest przy pielęgnacji skóry dojrzałej oraz problematycznej i trądzikowej. Oprócz tego, często dodaje się olejku do wielu domowych kosmetyków, np. do mgiełki czy toniku do twarzy. Olejek pomarańczowy zachwyca zapachem i kolorem, a jego działanie po prostu powala na kolana.

Olejek pomarańczowy – najważniejsze właściwości

Stosowanie olejku pomarańczowego zazwyczaj mieści się w szeroko pojętej kosmetyce. Posiada on tak wiele właściwości, że z powodzeniem może być także wykorzystany w lecznictwie. Olejek pomarańczowy wykazuje cechy:

przeciwskurczowe;

uspokajające, relaksacyjne i antydepresyjne;

przeciwzapalne;

antybakteryjne;

moczopędne;

usprawniające trawienie.

Usuwa także stany zapalne spowodowane pojawieniem się wyprysków przy cerze trądzikowej. Co jeszcze warto wiedzieć o olejku pomarańczowym?

Olejek pomarańczowy w aromaterapii

Jak już wiesz, olejek pomarańczowy działa uspokajająco i antyseptycznie. Dzięki temu dobrze wpływa na cały układ nerwowy – poprawia jakość snu, łagodzi bóle nerwowe, mięśni i głowy. Sprzyja domowej aromaterapii, ponieważ rozluźnia, relaksuje i obniża napięcie nerwowe. Wystarczy, że wlejesz kilka kropel olejku pomarańczowego do kominka i oddasz się całkowitemu relaksowi. Możesz także zmieszać go z innymi rodzajami olejków, po czym dodasz je do kąpieli.

Olejek pomarańczowy pomocny przy cellulicie

Masaż ujędrniający z olejkiem pomarańczowym jest skutecznym sposobem w walce z cellulitem. Połącz kilka kropki olejku z ulubionym balsamem do ciała i zacznij energicznie masować uda za pomocą kosmetyku. Możesz także zmieszać olejek pomarańczowy z fusami po kawie, aby stworzyć domowy peeling. Kawową papkę wykorzystaj jako sposób na relaksacyjny masaż ciała. Po zakończeniu zabiegu pielęgnacyjnego, zmyj resztki peelingu ciepłą wodą. Od razu zauważysz, że skóra jest nawilżona i pozbawiona martwego naskórka.

Olejek pomarańczowy na cerę problematyczną

Jeśli borykasz się z cerą problematyczną w kierunku tłustej, koniecznie wykorzystaj olejek pomarańczowy. Działa on antybakteryjnie i tonizująco oraz zawiera witaminę C, która przeciwdziała wolnym rodnikom. Znajdziesz olejek pomarańczowy w wielu kremach przeznaczonych do pielęgnacji skóry tłustej oraz dojrzałej, ale równie dobrze możesz stworzyć naturalną mgiełkę do twarzy na bazie wody. Zmieszaj kilka kropli olejku z przegotowaną wodą i twój domowy kosmetyk jest gotowy. Pamiętaj, aby stosować olejek pomarańczowy na twarz wcześniej nieco rozcieńczony alb zmieszany z kremem - unikniesz podrażnienia.