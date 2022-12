Olejowanie to najlepsze, co możesz dać swoim włosom zimą

Prawidłowe olejowanie – najprostsza metoda

Słyszałaś o olejowaniu włosów na sucho? Jest to łatwa metoda pielęgnacji, którą stosuje się na nieumyte włosy. Nie mogą być one jednak nadmiernie obciążone kosmetykami do stylizacji włosów. Najlepiej sprawdzą się włosy, które były myte w poprzedni dzień. Nałożony na dłonie produkt rozprowadzasz równomiernie na włosach i zostawiasz na około 1-3 godziny. Pamiętaj o nakładaniu produktu w małych ilościach, ponieważ zbyt duża ilość produktu może obciążyć włosy.