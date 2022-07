Ołena Zełenska przemówiła w Kongresie USA. "Rosja niszczy nasz naród"

– Jestem bardzo dumna z tego, że mam możliwość wystąpienia przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wiem, że to pierwszy raz w historii, gdy żona prezydenta obcego kraju ma taki zaszczyt, aby przemawiać przed państwem, w tych ścianach. Jest to dla mnie bardzo ważne i ważne dla mojego kraju. Dzisiaj chciałabym do was mówić jako do polityków, ale również jako do matek, ojców, babć, dziadków, córek i synów. Chcę przemawiać do was nie jako pierwsza dama, ale jako córka i matka – zaczęła swoje przemówienie Ołena Zełenska.