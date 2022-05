Ołena Zełenska dziękuje Polsce. "To coś więcej niż pomoc"

Na oficjalnym Instagramie pierwszej damy Ukrainy pojawił się znaczący wpis. Żona prezydenta kraju, w którym toczy się wojna, opowiedziała o spotkaniu z Agatą Korhnauser-Dudą. Wyznała też, że Ukraina ma w Polakach ogromne wsparcie, za co jest nam dozgonnie wdzięczna. Bo choć Ukraina nie miała wpływu na to, z jakim krajem sąsiaduje, to wg Zełenskiej miała sporo szczęścia, że jest to Polska.