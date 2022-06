Ołena Zełenska udzieliła mocnego wywiadu. "Wojna ma kobiecą twarz"

"Być Ukraińcem w dzisiejszych czasach oznacza nieustanną walkę o to, by w ogóle móc być Ukraińcem. Po prostu o prawo do istnienia. I to nie po raz pierwszy w naszej historii. Oczywiście, byłoby lepiej, gdyby bycie Ukraińcem oznaczało proste życie, wychowywanie dzieci, rozwijanie kraju i kultury, tak jak robią to mieszkańcy Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że po naszym zwycięstwie tak właśnie będzie" – mówi pierwsza dama Ukrainy na łamach niemieckiego "Welt Am Sonntag".