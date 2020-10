Olga Bołądź była zarażona. Aktorka opowiada, w jaki sposób się leczyła

Aktorka jednocześnie podzieliła się z internautami swoim sposobem na powrót do zdrowia. "Ja jakby co to brałam cynk i aspirynę. Trzymajcie się w cieple i jak mówi moja mongolska lekarka: "ciepłe, ciepłe jeść i ciepłe rano i ciepłe pić". I coś w tym jest, bo ten wirus bije się ciepłem i nie można się wychładzać, wiec robiłam dużo kompotów i herbat rozgrzewających. Dużo zdrowia" - podkreśliła.

Olga Bołądź nie ukrywa, że konieczność odbywania kwarantanny i niektóre dolegliwości dawały mocno w kość. "Jak z tego wyjdziecie, to spacer będzie dla was najwspanialszy, słońce będzie świeciło specjalnie dla Was, a jak wróci smak to pomidorówka będzie królewskim daniem" - napisała.