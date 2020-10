Olga Jankowska z serialu "Barwy Szczęścia" o zaburzeniach odżywiania. Nie miała siły wstawać z łóżka

28-letnia Olga Jankowska opublikowała kolaż zdjęć na Instagramie. Zrobiła to, by porównać, jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. Długo biła się z myślami, czy zwierzyć się ze swoich trudnych doświadczeń związanych z transformacją ciała. Ale uznała, że być może w ten sposób komuś pomoże.

"Dostaję od was wiele wiadomości z zapytaniem, jak udało mi się schudnąć. Nie lubię rozmawiać o swoim ciele i swojej wadze, bo o ile wszyscy jesteśmy nieustannie oceniani pod kątem naszego wyglądu, to w moim zawodzie zdarza się to szczególnie często. A cała ta transformacja była widoczna w TV" – zaczyna swój wpis. I dodaje, że na zdjęciu po lewej jest Olgą, "która robi 90-minutowe intensywne siłowe treningi 3 razy w tygodniu z trenerem personalnym, w pozostałe biega i spożywa zaledwie 1200 kcal dziennie. Często nie ma siły podnieść się z łóżka, ale przecież piękna figura jest najważniejsza, prawda?".