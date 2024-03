Roztrzaskała telefon córki. Komórkę zniszczyła tłuczkiem do mięsa

Zaniepokojeni internauci zdecydowali się zareagować. Niektórzy z nich nie byli pewni czy takie metody wychowawcze faktycznie są skuteczne. "I jaka była jej reakcja na to? Choć tak teraz myślę, że dla niej strata telefonu nie będzie tak bolesna, jak to, że na Insta w takim kontekście się o niej pisze"", "Ale czego ta metoda ma nauczyć, skoro zniszczyłaś telefon, za który sama wcześniej zapłaciłaś? To też jest przykład braku szacunku do własnych pieniędzy?" - czytamy w komentarzach.