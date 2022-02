Olimpijczyk zginął podczas nurkowania. 15 miesięcy później urodziła się jego córka

Pamięć o sportowcu nigdy w nich nie zginie

Wdowa po Alexie Pullinie poinformowała o tym, że jest w ciąży za pośrednictwem mediów społecznościowych w czerwcu zeszłego roku. Stało się to możliwe dzięki zabiegowi in vitro. Następnie udzieliła wywiadu do wrześniowego numeru magazynu "Vogue Australia". "Bycie w ciąży jest słodko-gorzkie. Z jednej strony jestem wręcz przytłoczona szczęściem, lecz jednocześnie wiem, że nie ma tu Chumpy’ego, by się z nim tym podzielić" – wyznała wtedy kobieta. W październiku 2021 roku na świat przyszła córka Ellidy i Alexa Pullinów. Dziewczynka dostała imiona Minnie Alex – drugie na cześć zmarłego taty.