Oliwia Bieniuk pojechała na wakacje. Towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna

Oliwia Bieniuk jakiś czas temu wkroczyła do świata show-biznesu głównie za sprawą udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", dzięki któremu zyskała szersze grono fanów. Ze swoim partnerem tanecznym Michałem Bartkiewiczem dotarła do półfinału. Oprócz tego córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka angażuje się w kampanie reklamowe różnych marek i rozwija konto na Instagramie, gdzie pokazuje często urywki ze swojego życia prywatnego. Dzięki jej ostatnim instagramowym relacjom wiemy, że poleciała na wakacje na grecką wyspę Korfu. I nie jest tam sama.