Oliwia Bieniuk wspomina mamę. Mija 6 lat od śmierci Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk idzie w ślady mamy

Przyznała również, że chodzi do tej samej szkoły, do której chodziła jej mama i na co dzień nie czuje, żeby odstawała od swoich koleżanek czy kolegów z klasy. Mimo to w internecie musi mierzyć się z hejtem. Najbardziej bolą ją porównywania do Przybylskiej.