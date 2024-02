Olśniła elegancką suknią. Gdy się odwróciła, jej fani oniemieli

Czarne sukienki nie wychodzą z mody. Pasują niemal na każdą okazję, a w dodatku stawiając na efektowny fason, nie musimy się martwić o dodatki, które jeszcze bardziej podkręciłyby nasz look. Tak też jest w przypadku ostatniej stylizacji Małgorzaty Kożuchowskiej.

Gwiazda postawiła na model od luksusowego domu mody Celine. Produkt wyróżnia prosty krój, który z powodzeniem można wykorzystać na wiele różnych okazji. Aktorka ze swojego żakietu stworzyła supermodną sukienkę, jednak śmiało mogłaby go wykorzystać także w połączeniu z klasycznymi jeansami, a nawet dresami.

