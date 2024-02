Wiosną zaleją ulice. Trzy fasony butów, które trzeba mieć. Gwiazdy już je noszą

Wiosną wreszcie będziemy mogli "uwolnić" swoje nogi. W kolejnych miesiącach zapomnimy o kozakach, botkach, a nawet śniegowcach. Czas na nieco lżejsze buty, które będą nie tylko lekkie, ale przede wszystkim wygodne. Podpowiadamy, na które modele warto postawić, by idealnie wpisywać się w najgorętsze trendy sezonu. Jest w czym wybierać.

Moda na buty Mary Jane wraca do nas niczym bumerang. Nic dziwnego, są przecież nie tylko szalenie efektowne, ale również wygodne. Swoją nazwę nieprzypadkowo zawdzięczają bohaterce komiksu "Buster Brown" Richarda Feltona Outcaulta. Pierwotnie były bowiem noszone przez dzieci. W latach 40. XX w. wpadły w oko także kobietom, które również zapragnęły je mieć w swojej szafie.

Obecnie każda influencerka chce je mieć (i wcale się nie dziwimy). Co ciekawe, wiele gwiazd już teraz tworzy z nimi szałowe stylizacje. Skoro wspomnieliśmy o "Plotkarze" nie możemy nie zwrócić uwagi na jeden z ostatnich looków Kelly Rutherford. Aktorka postawiła na Mary Jane w czarnym kolorze, które dopasowała do swojej czarno-białej sukienki z dekoltem w kształcie litery "V" oraz wycięciami na ramionach.

Fanką Mary Jane okazuje się być także Hailey Bieber. W przeciwieństwie do swoich koleżanek modelka zdecydowała się jednak na model na płaskiej podeszwie. Zestawiła go z pomarańczowymi szortami i bluzą w rolach głównych, a także klasycznym, wełnianym płaszczem. Celebrytka nie zapomniała również o supermodnych w ostatnim czasie białych skarpetkach, które dopełniły jej look.