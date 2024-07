Olśniła na wielkim balu. Wszyscy i tak patrzyli na jej twarz

Księżna Charlene z chęcią pozowała fotoreporterom do zdjęć, obejmując przy tym ramię swojego męża. Rozsyłała również wszystkim promienne uśmiechy, które zaskoczyła zarówno zgromadzonych na miejscu gości, jak i dziennikarzy.

Żona księcia Alberta II nie bez powodu została bowiem okrzyknięta "najsmutniejszą księżniczką świata". Wszystko zaczęło się na kilka dni przed jej ślubem. To właśnie wtedy dowiedziała się, że przyszły mąż spodziewa się dziecka z zupełnie inną kobietą.

Zdaniem tygodnika "L’Express" przyszła księżna miała nawet próbować uciec z kraju. W dniu ich ślubu oczy całego świata skierowane były na piękną panną młodą, która idąc do ołtarza, wręcz zalewała się łzami. Od tej pory w mediach regularnie pojawiają się informacje o kryzysie w związku książęcej pary. Czy nowe zdjęcia, na których żona księcia Alberta II jest wreszcie uśmiechnięta, utną wszelkie spekulacje na ten temat? Czas pokaże.

