Opisał swoje doświadczenie z uchodźcami z Ukrainy. "Przybyli przestraszeni i bez niczego"

Trudno sobie wyobrazić, co muszą przeżywać osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, aby ratować życie. Dla wielu obywateli Ukrainy przedostanie się do Polski czy innych krajów na Zachód od ich ojczyzny, okazało się jedynym sposobem na szukanie schronienia. W tym trudnym czasie część pojawiających się w social mediach postów dotyczy tego, jak zachowują się uchodźcy po dotarciu do Polski. Ludzie, którzy rzeczywiście mają do czynienia z uciekającymi przed wojną Ukraińcami, zabierają głos.