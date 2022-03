Serafin Andrzejak szyje koce i kominiarki dla Ukraińców. Do pomocy włączają się inni projektanci

Dziś w jego pracowni powstają paski potrzebne do siatek maskujących, które są wysyłane bezpośrednio do Lwowa. Tam Ukrainki-wolontariuszki robią z nich siatki, ponieważ do tego nie potrzeba maszyn czy umiejętności krawieckich. Natomiast kominiarki oraz koce szyte są na miejscu, w Warszawie, a następnie transportowane cywilnymi konwojami do granicy z Polską. Później trafiają do rąk Ukraińców wiozących je do Lwowa, gdzie są rozdzielane na bieżąco według potrzeb terytorialnych.