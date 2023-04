Opowiedziała, czym jest hogging. Tak mężczyźni zawstydzają kobiety z nadwagą

Megan Mapes postanowiła dokładnie opisać na swoim TikToku, na czym dokładnie polega hogging. Autorka nagrania niestety doświadczyła tego rodzaju przemocy psychicznej na własnej skórze. Megan opowiedziała, co ją spotkało ze strony mężczyzny, z którym umówiła się na randkę. W komentarzach zawrzało. Okazało się, że nie tylko Mapes ma za sobą takie doświadczenia. Wiele kobiet nie miało pojęcia, że to, co je spotkało, można ubrać w takie słowa.