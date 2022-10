Wyproszono ją z siłowni. Chodziło o strój. "Poczułam ogromny wstyd"

Siłownia to miejsce, do którego przychodzi się w konkretnym celu. Jedni chcą wyrzeźbić swoje ciało, inni wysmuklić sylwetkę i stracić nieco zbędnych kilogramów, a jeszcze inni zwyczajnie się odstresować. To też miejsce, w którym przyjęło się, że strój powinien być nie tylko dopasowany do potrzeb konkretnej osoby, ale przede wszystkim wygodny.