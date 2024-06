Wiedziała, że był gejem. Zagrali razem w "Czterdziestolatku"

"Panny z Wilka", "Potop" czy "Szaleństwa Panny Ewy" to tylko kilka produkcji, w których wystąpiła Anna Seniuk. To jedna z najpopularniejszych aktorek w swojego pokolenia. Większość z nas kojarzy ją z kultową już rolą Magdy Karwowskiej w serialu "Czterdziestolatek".

W latach 90. zaczęła wykładać w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Mimo wielu obowiązków chętnie udziela wywiadów. W rozmowie z magazynem "Replika" opowiedziała, co sądzi o osobach LGBTQ+.

Anna Seniuk występuje od ponad 60 lat. Pracowała z setkami aktorów, reżyserów, scenarzystów i scenografów. Wielu z nich jest odmiennej orientacji. W dalszej części wywiadu opowiedziała, co sądzi o osobach LGBTQ+.

