Opowiedziała o początkach związku. "Wziął mnie podstępem"

Justyna i Łukasz Maciorowscy to uczestnicy programu "Rolnicy. Podlasie". Para szybko zdobyła sympatię widzów. W najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Party" opowiedzieli, jak wyglądały początki ich związku. Okazuje się, że poznali się przez internet. - Spodobał mi się ze zdjęcia i gdzieś tam do niego napisałam. — wyznała Justyna.

Para pojawiła się w trzecim sezonie programu. Na co dzień prowadzą razem gospodarstwo. Zajmują się hodowlą bydła. Mimo wielu obowiązków uchodzą za zgrane i kochające się małżeństwo. Poznali się za pośrednictwem portalu randkowego. Szybko się w sobie zakochali. Po 8 miesiącach związku rolnik zaprosił do siebie swoją wybrankę.

Wizja pracy w gospodarstwie nie przeraziła kobiety. Po kilku latach związku para stanęła na ślubnym kobiercu. O mały włos, a do ślubu by nie doszło . Pan młody prawie spóźnił się na ceremonię.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!