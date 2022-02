Organizują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. "Widzimy przerażające obrazki"

"Uruchamiamy też zbiórkę wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Jeśli do Polski nie przyjadą (bo nie będą musieli) - przeznaczymy zebrane środki na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomaga rodzinom dotkniętym konfliktem w Donbasie. Bądźmy przygotowani na każdy rodzaj wydarzeń. Nie dajmy się zastraszyć. Zróbmy to razem w dniu, kiedy amerykański wywiad przewiduje inwazję Rosji na Ukrainę. Pokażmy, co o tym myślimy. To nasz czas. Czas ludzi, mieszkających kilka metrów od linii frontu i kilkaset kilometrów od wschodniej granicy. Liczymy na Was!!! Warszawa, Kijów i Mińsk. Liczymy na Was mieszkańcy Moskwy!!! Obudźcie się. Nie dajmy sobie odebrać wolności. Nie chcemy wojny. Chcemy pokoju" (pis. oryg.) - czytamy na stronie.