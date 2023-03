Orły 2023: Katarzyna Figura zaskakuje. Nietypowa stylizacja przyciąga spojrzenia

Orły 2023. Stylizacja Katarzyny Figury wprawia w zdumienie

Osoby, które uważnie przyglądają się stylowi Katarzyny Figury, z pewnością zauważyły, że aktorka ma szczególną słabość do nakryć głowy. Berety, kapelusze i czapki to dodatek, który kojarzy się od razu z szafą Figury. Tym razem jednak gwiazda do eleganckiej sukni dobrała coś wyjątkowo nietypowego.