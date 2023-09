Oryginalne imię wraca. Noszą je tylko 552 Polki

Szlachetne imię o długiej tradycji

Letycja to imię żeńskie wywodzące się ze starożytnego Rzymu. Pochodzi od łacińskiej nazwy rodu Laetitia, jak również imienia rzymskiej bogini Laetitii, uosobienia szczęścia i powodzenia (dlatego na momentach przedstawiana jest z berłem lub rogiem obfitości). Sam przymiotnik laetus/laeta/laetum, od którego wywodzi się imię Letycja, oznacza w tłumaczeniu: "wesoły", "szczęśliwy", "cieszący się powodzeniem". Za pośrednictwem Cesarstwa Rzymskiego imię to rozpowszechniło się na wielu terenach, gdzie do dzisiaj jest popularne, np. włoska Letizia czy hiszpańska Leticia.